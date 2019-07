Four Seasons já lançou os novos itinerários turísticos por 150 mil dólares

A Four Seasons tem quatro itinerários que poderão ser feitos a partir do final do próximo ano, com cada bilhete a custar cerca de 150 mil dólares.

Para os mais ricos, correr a lista de viagens dos sonhos ficou mais fácil. Em abril, o Four Seasons Hotels & Resorts tinha anunciado que estava no processo de transformar uma aeronave Airbus A321LR de fuselagem estreita para substituir o seu atual avião, que estreou em 2015 para excursões em grupo por 150 mil dólares ou mais por bilhete. Este novo jato transporta 48 passageiros, tem casas-de-banho maiores, mais áreas de socialização e workshops interativos a bordo.

Agora, a gigante do setor de hotelaria divulgou os itinerários, programados para descolar em 2021.

A pedido, dois estão de volta. O Timeless Encounters tem como foco vibrantes centros urbanos e ilhas tranquilas em nove destinos, enquanto o International Intrigue é um roteiro por quatro continentes que inclui capitais culturais, ilhas remotas e savana africana.

O Four Seasons também preparou duas novas ofertas, com base na opinião de antigos clientes, diz Javier Loureiro, diretor de experiência de hóspedes do Four Seasons. Hóspedes que repetem passeios em jatos particulares correspondem a 34% dos clientes em 2019.

"Ter um jato particular realmente oferece a flexibilidade de fazer um itinerário mais global", diz Loureiro. Embora os hóspedes tenham os meios para percorrer um continente por conta própria, ele diz que uma viagem global com este nível de luxo e todas as atividades incluídas seriam muito mais difíceis de serem planeadas sem nenhum tipo de assistência.

Por exemplo, uma das novas ofertas é o roteiro Remote Wonders, com data para descolar em 31 de dezembro de 2020 e terminar a 20 de janeiro de 2021. A jornada de 21 dias começa com uma festa de Ano Novo no Dubai antes de voar para Hoi An, no Vietname, onde os hóspedes poderão vestir roupas personalizadas de famosos alfaiates da cidade.

Depois, os próximos destinos são Camboja e Bangkok, seguidos por um passeio de barco pelas Ilhas Seychelles e uma caminhada pelas Montanhas Virunga, em Ruanda, para observar os gorilas no seu habitat natural. Os hóspedes terminam a viagem com um churrasco iluminado por tochas no Parque Nacional de Serengeti, na Tanzânia, antes de regressar ao Dubai.

O outro roteiro inédito, chamado de Ancient Explorer, dura 24 dias, entre 5 e 28 de outubro de 2021, começa em Miami, e inclui uma ida à Cidade do México para uma classe com destiladores de mezcal. Depois, os passageiros vão explorar a Ilha de Páscoa a cavalo. O passeio é seguido por um mergulho na Grande Barreira de Coral e uma visita a Koh Samui, na Tailândia, para aprender a arte do boxe Muay Thai com lutadores profissionais. Em seguida, os turistas passeiam pelas ruas antigas de Petra, na Jordânia, para aprender sobre as esculturas e os edifícios esculpidos em pedras.

A jornada termina com paradas consecutivas nas novas propriedades Four Seasons na Grécia e Espanha, onde os exploradores podem conferir o Partenon, em Atenas, ou optar por uma aula particular de flamenco em Madrid.

"Se tentassem fazer um roteiro como este por conta própria, provavelmente levariam três meses", diz Loureiro.



(Texto original: Four Seasons Releases New Itineraries for $163,000 Jet Trips)