Neste contexto, a totalidade do capital da Sky poderá passar em breve para as mãos da Disney. Murdoch, o dono do império Fox, já tinha aceite vender o seu negócio de entretenimento à casa criadora do Rato Mickey, mas a Comcast pode ainda avançar uma maior quantia.



O Governo britânico deverá pronunciar-se até esta quinta-feira sobre a oferta da Fox sobre a Sky, depois de ter mostrado abertura para aceitar o negócio caso não prejudicasse a pluralidade dos media britânicos.



A Sky tem levantado o interesse das várias empresas na corrida dado que se trata do líder de tv paga no Reino Unido. Isto, numa altura em que os gigantes ambicionam fazer frente a serviços de streaming como o Netflix.

A Fox está disposta a oferecer 32 mil milhões pela Sky, comunicou a empresa esta quarta-feira, 11 de Julho, de acordo com a Bloomberg. Esta oferta supera a anteriormente avançada pela rival Comcast.A Comcast tinha avaliado a Sky em 22 mil milhões de dólares. Desta forma, a Fox está a conceder um prémio de 12% em relação à última proposta mais alta.A batalha pela Sky trava-se no âmbito de uma "guerra" mais alargada. A Comcast tem disputado com a Walt Disney o controlo da 21st Century Fox, o portefólio de entretenimento da Fox, do qual a Sky é apenas uma pequena parte. Se a operação for concluída com sucesso, a Fox passará a ter o controlo total da Sky, em vez da actual participação de 39%.