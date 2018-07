França ganha Mundial após bater a Croácia

Os gauleses venceram o Campeonato do Mundo de Futebol pela segunda vez na história, depois de baterem a Croácia por 4-2 na final disputada em Moscovo.

A França conquistou hoje o título de campeã do mundo de futebol, depois da vitória por 4-2 frente à Croácia.

Os gauleses estiveram quase sempre na frente do marcado no Estádio Luzhniki, em Moscovo. Chegaram ao intervalo a vencer por 2-1 e na segunda parte dilataram a vantagem para 4-1, tendo a Croácia apenas conseguido reduzir.

Esta foi a 21.ª final do Mundial de futebol, marcada pelo segundo título dos franceses, que há dois anos perderam a final do Europeu para Portugal. O primeiro título mundial da França foi conquistado em casa, no mundial de 1998. Os gauleses tornam-se a sexta seleção a 'bisar' o título mundial, depois de Itália, Uruguai, Brasil, Alemanha e Argentina



A França chegou à final depois de vencer o seu grupo e afastar a Argentina (4-3), Uruguai (2-0) e Bélgica (1-0). A Croácia também venceu o seu grupo e ultrapassou dois prolongamentos com desempates por penáltis frente à Dinamarca (1-1ap e 3-2gp) e à Rússia (2-2ap e 4-3gp) e vitória no prolongamento frente à Inglaterra (2-1).



A final do Mundial não registava tantos golos desde 1966, há 52 anos, quando a anfitriã Inglaterra superou a RFA por 4-2, após prolongamento, sendo que o recorde, de 1958 (5-2 do Brasil à Suécia), ficou apenas a um tento.





Croácia e Bélgica em destaque

Apesar da derrota na final, a Croácia sai da Rússia com razões para sorrir. Conseguiu a sua melhor prestação de sempre (a anterior tinha sido a meia-final do mundial de 1998, quando foi afastada precisamente pela França) e viu o médio Luka Modric conquistar a Bola de Ouro por ter sido eleito o melhor jogador do torneio.

Eden Hazard ficou com a Bola de Prata, dando mais relevo à boa prestação da Bélgica, que fechou em terceiro lugar na sua melhor prestação de sempre em mundiais. Os belgas foram a selecção com mais golos do torneio (16) e tiveram em Thibaut Courtois o melhor guarda-redes da prova.

A vitória dos belgas atirou os ingleses para o quarto lugar do mundial, que assim acabaram da pior maneira o mundial em que os jogadores de Southgate ainda fizeram os adeptos britânicos sonhar com o regresso do trofeu a Inglaterra, que só venceu o Mundial em 1966.