A autoridade da concorrência francesa aplicou uma multa de 150 milhões de euros à Google por abuso de posição dominante no mercado de publicidade na Internet da sua plataforma Google Ads, anunciou hoje o regulador.

Em comunicado, a Autoridade da Concorrência francesa salienta que a falta de clareza das regras aplicadas pela Google em relação aos anunciantes "pode ter desencorajado o desenvolvimento de sites inovadores".



O regulador dá agora dois meses à Google para apresentar um relatório detalhando das medidas e procedimentos que pretende adotar.





Aquela autoridade, segundo a France Press, nunca tinha aplicado sanções ao gigante americano e pediu à Google "que esclareça as regras de operação da sua plataforma do Google Ads e os processos de suspensão de contas" de alguns anunciantes."É a terceira sanção" mais importante alguma vez aplicada por abuso de posição dominante pela Autoridade da Concorrência, disse, em conferência de imprensa, a presidente daquela autoridade, Isabelle de Silva, salientando que as regras da Google para a publicidade "devem ser claras".