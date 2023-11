Franceses compram consultora portuguesa Winning

A Alan Allman Associates, cotada na Bolsa de Paris, comprou a consultora portuguesa Winning, anunciou esta segunda-feira a empresa em comunicado. O valor da operação não foi revelado.A Winning foi fundada em 2012 e conta com Leandro Ferreira Pereira como CEO e "equity partner". A consultora portuguesa conta com escritórios em Lisboa, Porto e Aveiro, bem como em Madrid, Barcelona e Málaga.A Winning emprega 250 consultores e espera fechar este ano com uma faturação de 13,5 milhões de euros."Estamos encantados em acolher na Alan Allman Associates as equipas de consultoria da Winning. A sua especialização única no mercado de consultoria permite-nos oferecer novo "know-how" aos nossos clientes. Esta aquisição estratégica reforça a nossa posição na Europa", refere Jean-Marie Thual, presidente e CEO da Alan Allman Associates, citado no comunicado.Já Leandro Ferreira Pereira considera que a integração "no ecossistema da Alan Allman Associates é motivo de orgulho". "Abre as portas a novas oportunidades às nossas equipas e, também, aos nossos clientes".