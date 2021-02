Francisco Sá nomeado presidente do IAPMEI

Leia Também IAPMEI esgotou tesouraria e parou pagamento às empresas

Francisco Sá, até agora presidente da Lispolis, foi nomeado presidente da Agência para a Competitividade e Inovação (IAPMEI), que estava sem presidente desde a saída de Nuno Mangas, em novembro. A nomeação foi publicada em Diário da República esta quinta-feira, 18 de fevereiro."Determina-se (...) designar, em regime de substituição, o licenciado Francisco José da Fonseca Nunes e Sá para exercer o cargo de presidente do conselho diretivo do IAPMEI", pode ler-se no diploma publicado esta manhã. "O presente despacho produz efeitos à data da sua assinatura", acrescenta o mesmo documento.O novo presidente do IAPMEI é nomeado em regime de substituição para assegurar o funcionamento deste organismo público até à conclusão do procedimento concursal. Isto depois de Nuno Mangas, o anterior presidente do IAPMEI, ter deixado esta instituição em novembro do ano passado, para gerir o Compete 2020, o maior programa de fundos europeus.Nascido em 1957, Francisco Sá é licenciado em Direito pela Universidade Internacional de Lisboa. Até agora, era o presidente executivo da Lispolis, entidade que gere o Pólo Tecnológico de Lisboa.Fez parte dos quadros do IAPMEI entre 2015 e 2017, tendo como principal função e responsabilidade a prestação de assessoria à Direção de Empreendedorismo e Inovação, junto do Departamento de Empreendedorismo e Inovação.Foi ainda presidente da comissão executiva da AICEP - Global Parques, entre 2007 e 2015, e membro do conselho estratégico do gabinete para o desenvolvimento do sistema logístico nacional, em representação da Agência Portuguesa para o Investimento (API).