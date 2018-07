Falência técnica



"É uma questão financeira, estamos preparados para o dia 9 de Setembro, nada nos assusta. Existe esta tentativa do terror de: ‘sem aquilo é um desastre’. Não é verdade, estamos preparados para o que aí vem. A parte financeira não me preocupa nada mais do que a parte desportiva ou comercial. Temos as soluções para o problema do Sporting. A parte financeira não me preocupa minimamente."



Perigo de várias candidaturas



"Se existe já esse número de candidatos, devemos a todos os sportinguistas, que foram muito claros a 23 de Junho que querem um Sporting dos sócios, livre. Sinto muito orgulho de ter feito parte dessa solução para hoje estarmos aqui e haver 4 ou 5 candidatos. Houve algum que deu a cara, que disse que sim, que lutou pelo Sporting."



Comissão de honra



"Muita coisa se falou de uma comissão de honra. O nosso objectivo é ter 160 mil pessoas na comissão de honra. Todas as pessoas que queiram o Sporting a vencer, competitivo mas com ética."

Frederico Varandas apresentou esta segunda-feira, em Lisboa, Rogério Alves como candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral do Sporting. Na inauguração da sede de campanha, o médico elogiou o amigo e falou ainda de outras questões."Hoje é um dia marcante na nossa caminhada. Marcamos a abertura oficial da nossa sede de campanha, o trabalho de uma grande equipa. E juntámos a este dia o anúncio do nosso candidato a presidente da MAG. É uma pessoa muito respeitada no universo do Sporting, competente, séria e que vai defender os interesses do Sporting Clube de Portugal. Doutor Rogério Alves vai ter a missão de ser o presidente dos sócios. Foi fácil chegar a um entendimento com ele, acreditou neste projecto e temos a mesma visão em dois pontos: que o Sporting seja dos sócios, que seja detentor da SAD. Estou a dizer que vamos ter um grande sportinguista a defender a soberania do Sporting. Todos os sportinguistas vão dormir descansados porque teremos, espero eu, um presidente que vai defender a independência do Sporting. Obrigado por ter aceitado este convite"