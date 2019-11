Fundador da Uber já vendeu cerca de 33% da sua participação após o fim do “lockup”

Travis Kalanick, que ainda permanece como membro do conselho de administração da empresa norte-americana Uber Technologies, vendeu cerca de um terço da sua participação na empresa por 882 milhões de dólares, após a fase de "lockup" ter terminado, segundo a Bloomberg.





Na semana passada, o antigo CEO da empresa já tinha vendido cerca de 20% após a fase de "lockup" ter terminado. Este período, que durou seis meses, impedia os investidores iniciais de vender ações após a oferta pública inicial de maio.

No dia em que esse período terminou, 6 de novembro, o valor das ações da empresa deslizou para os 28,02 dólares por ação. E desde essa data, as ações da Uber têm perdido ainda mais força e desvalorizaram 5% para os 27,06 dólares por ação.





Apesar desta queda no valor das ações, o número de títulos negociados disparou. Nos últimos seis meses, o volume médio de negociação diária da empresa foi de 13,8 milhões de ações. Mas, no dia em que o "lockup" terminou foram negociadas mais de 133 milhões de títulos e a partir de então esse número nunca foi inferior a 30 milhões.





Desde a oferta pública inicial, em maio, as ações da Uber já desvalorizaram mais de 40%, o que reduz o valor de mercado da empresa sediada nos Estados Unidos para cerca de 45 mil milhões de dólares, que compara com os 76 mil milhões de dólares que valia aquando da entrada em bolsa.



Travis Kalanick continua como diretor da Uber e é detentor de 3,8% de uma participação da empresa que está avaliada em 1,7 mil milhões de dólares. Atualmente, detém uma fortuna avaliada em 3,4 mil milhões de dólares, de acordo com a Bloomberg.