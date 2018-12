Fundador de empresa de software fica bilionário em dois meses

O co-fundador da Elastic, Steven Schuurman, mais do que dobrou sua fortuna em dois meses e ficou bilionário com a subida das acções da empresa de software.

Bloomberg

As acções da Elastic subiram 15%, para 82 dólares, no fechamento de Nova Iorque na passada segunda-feira, 3 de Dezembro, o que gera uma subida acumulada de 128% desde a oferta pública inicial, a 4 de Outubro.

A empresa, que fornece softwares de pesquisa e dados para empresas como o Credit Suisse, a Accenture e a Uber Technologies, deverá divulgar os resultados do segundo trimestre após o fecho dos mercados nos EUA, esta terça-feira.

Schuurman ajudou a fundar a Elastic em 2012 em Amsterdão, juntamente com Shay Banon, Uri Boness e Simon Willnauer. Antes, participou da fundação da SpringSource, uma fabricante de ferramentas de desenvolvimento de software de código aberto que foi adquirida pela VMware em 2009 por 362 milhões de dólares.

Schuurman é o maior accionista da Elastic, com 19% de participação, avaliada em 1,1 mil milhões de dólares, segundo o Bloomberg Billionaires Index. Banon, o CEO, possui 12% cento da empresa com sede em Mountain View, Califórnia.

A Elastic preferiu não comentar sobre o património dos fundadores.

(Texto original: Elastic Founder Doubles Wealth in 60 Days to Become Billionaire)