Fundo americano quer comprar dona da Nowo e Oni

A antiga Cabovisão e a Oni devem mudar de mãos em breve. O fundo norte-americano KKR vai ser o novo dono. A operação de controlo pela KKR sobre a Cabolink, empresa detida pelo fundo Apax, já foi notificada à Autoridade da Concorrência.

De acordo com o anúncio, a operação de concentração consiste na "aquisição de controlo exclusivo indirecto pela KKR", empresa que detém vários fundos de 'private equity' que investe em diversos sectores", sobre a Cabolink. Esta última empresa, de direito luxemburguês, é detida maioritariamente por fundos geridos pela Apax Partners, que detém indirectamente, entre outras, participações maioritárias na Nowo e na Oni, segundo o mesmo anúncio publicado esta quarta-feira, 3 de Outubro.





Esta troca de mãos acontece numa altura em a Altice avançou com um pedido de insolvência da Oni alegando dívidas de milhões de euros por parte da operadora direccionada para o segmento empresarial.



A Cabovisão e a Oni, agora lideradas por Miguel Venâncio (na foto), foram vendidas pela Altice em Setembro de 2015 ao fundo Apax. A operação foi imposta por Bruxelas no seguimento da compra da PT Portugal pelo grupo de Patrick Drahi. Os valores do negócio, concluído no último dia do prazo dado pela Comissão Europeia, não foram revelados.





Os interessados na operação têm 10 dias úteis para enviarem observações à Autoridade da Concorrência.