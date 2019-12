Um fundo de pensões do BPI comprou o Pestana Delfim Beach & Golf Hotel, no Alvor, por 35 milhões de euros. O anterior proprietário era um fundo imobiliário do Santander.

O Pestana Delfim Beach & Golf Hotel situa-se em Alvor, perto das praias do Alvor e dos Três Irmãos, contando com 240 quartos duplos, 59 quartos familiares e 13 suites. O hotel tem ainda um restaurante, dois bares, cinco salas de reuniões e um salão de eventos.

Um fundo de pensões do BPI comprou a um fundo imobiliário do Santander o Pestana Delfim Beach & Golf Hotel, no Alvor, por 35 milhões de euros, indicou esta quarta-feira a consultora Worx, que representou o comprador na operação.Segundo o comunicado da consultora, "esta foi a maior operação em investimentos de hotelaria no Algarve registada no quarto trimestre de 2019 e entra diretamente para o top das maiores transações de hotelaria a nível nacional".