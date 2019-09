Fundo do Crédito Agrícola compra Montijo Retail Park

O CA Património Crescente, fundo imobiliário do Crédito Agrícola gerido pela Square comprou o Montijo Retail Park a um fundo do alemão Commerzbank, informou esta quinta-feira, em comunicado, a instituição germânica. O negócio realiza-se quatro meses após o centro comercial ter finalmente aberto as portas, uma década depois de ter sido construído.





Os valores da operação não foram divulgados no comunicado do Commerzbank emitido esta quinta-feira, que refere existir "um acordo de confidencialidade entre as partes". No entanto, o Negócios apurou junto de diversas fontes do mercado que se terão situado entre os 14 e os 17 milhões de euros.

Este montante é cerca de metade dos 30 milhões de euros que o fundo alemão terá gasto em 2009 na compra do centro comercial, segundo o site especializado em imobiliário PropertyEU. Confirmando-se estes valores, a operação serviu para o fundo imobiliário alemão limitar as perdas com o investimento.

A crise que atingiu a economia portuguesa travou o investimento dos retalhistas e o centro comercial não conseguiu atrair lojistas, permanecendo como um "elefante branco" à entrada da cidade do Montijo.

Ao Negócios, David Lopes, "partner" e consultor no departamento de investimento da Cushman & Wakefield, indicou que a consultora imobiliária "desafiou o proprietário, no ano passado, a relançar o retail park face ao interesse e apetência que constatámos existir por aquela área".



"Abordámos retalhistas que complementassem a oferta já existente naquela zona, primeiro as lojas âncora e depois outras marcas para espaços mais reduzidos, até conseguirmos a ocupação total", detalhou.



A consultora apostou na reconversão do "layout" do retail park, reduzindo o número de lojas para metade e criando espaços comerciais de maior dimensão, correspondendo ao que era solicitado pelos potenciais locatários.



E, referiu, a possibilidade da abertura do aeroporto no Montijo foi "um fator extra, embora não o mais importante, para atrair as marcas". Essencialmente é "um fator que poderá gerar mais valor no futuro caso se venha a concretizar", acrescentou.

Para além de ter sido responsável pela colocação comercial , a Cushman & Wakefield colaborou com a Commerz Real, gestora de fundos do banco alemão, na venda agora concretizada.



Com uma área bruta locável (ABL) de 17.700 mil metros quadrados (m2), o retail park conta como principais lojas a Conforama, que ocupa uma área superior a 9.000 m2, a Leroy Merlin, com 2.500 m2, e a Sports Direct, com 1.800 m2. As outras insígnias presentes no centro comercial são o Espaço Casa, o Calçado Guimarães e o Ginásio Be-Fit. O Montijo Retail Park conta ainda com 803 lugares de estacionamento.





O outro grande espaço comercial do Montijo, o agora Alegro Montijo e antigo Forum Montijo, também mudou de mãos recentemente. No ano passado, a Ceetrus, braço imobiliário do grupo Auchan, comprou o centro comercial na margem sul do Tejo juntamente com o Forum Sintra, agora Alegro Sintra, e o Sintra Retail Park. A operação envolveu um montante global de 411 milhões de euros.O Fundo CA Património Crescente contabilizava, no final de julho deste ano, cerca de 710 milhões de euros em ativos sob gestão. No primeiro semestre deste ano, aliás, o fundo, gerido pela Square Asset Management, investiu 106 milhões de euros na aquisição de seis imóveis, destacando-se um imóvel situado na Avenida das Nações Unidas, em Lisboa, por 41,2 milhões, um outro em Loures, por 30,7 milhões, e um centro comercial em Braga por 25,4 milhões de euros.

Da carteira do fundo, que foi criado em 2005, fazem parte, por exemplo, o hotel Pestana Royal, antigo Regency Palace, no Funchal, que tem um valor de 28,7 milhões de euros, o Sintra Business Park (28,2 milhões), um centro comercial em Telheiras com um valor de 44 milhões de euros, a sede do Crédito Agrícola, na Rua Castilho, avaliada em 26,3 milhões, e o edifício Zenith, em Miraflores, com um valor de 17,1 milhões.



(Notícia atualizada às 19:14 com mais informação)