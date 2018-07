Fundo Google atribui 1,4 milhões a cinco projectos de jornalismo digital em Portugal

O fundo DNI é um programa europeu da Google News dirigido ao jornalismo na era digital, com um compromisso de 150 milhões de euros para iniciar e desenvolver projectos inovadores dentro do ecossistema de notícias.

Desde a primeira ronda, em Fevereiro de 2016, o fundo de inovação já atribuiu a Portugal cerca de 7,187 milhões de euros.

A Media Capital, Cofina, Observador, Diário de Notícias e a 'startup' The Mosted são as entidades que vão ser financiadas nesta quinta ronda.

A dona da TVI vai desenvolver um projecto de vídeo interactivo, o Observador e a Cofina apostam no áudio, o Diário de Notícias vai desenvolver uma plataforma de viagens e o The Mosted é um protótipo que visa ajudar os jornalistas a escrever melhor as notícias.

A Media Capital, Cofina e Observador avançam com grandes projectos, o Diário de Notícias é um médio projecto e o The Mosted é um protótipo.

Os valores desagregados de cada projecto não foram divulgados (o total financiado é 1,418 milhões de euros).

A quinta ronda do DNI conta com 98 projectos de 28 países europeus, num financiamento de 21,2 milhões de euros.

"Este valor coloca o total de financiamento até ao momento nos 115,2 milhões de euros. Destes 98 projectos financiados, 39 são protótipos (projectos num estado inicial que requerem até 50.000 euros de financiamento), 29 são projectos de média dimensão (projectos que requerem financiamento até 300.000 euros) e 30 são grandes projectos (até um milhão de euros de financiamento)", refere o fundo, em comunicado.

"Na quinta ronda de financiamento recebemos 820 candidaturas de 29 países provenientes de 'startups' de media e 'players' tradicionais, publishers 'online', 'broadcasters' áudio e de vídeo, revistas e do meio académico", acrescenta.

"Desde Fevereiro de 2016, analisámos mais de 4.500 candidaturas, realizámos mais de 1.200 entrevistas com líderes de projectos e proporcionámos a 559 candidatos de 30 países um total de 115,2 milhões de euros", concluiu