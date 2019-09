Fundo M7 compra sete ativos imobiliários em Portugal por 35 milhões

A M7 Real Estate, gestora de ativos imobiliários europeia sediada em Londres, comprou um total de sete ativos em Portugal a quatro vendedores por um valor global de 35 milhões de euros, noticia esta terça-feira o site especializado PropertyEU.

As operações foram realizadas em nome do M7 Portuguese Active Fund (M7 PORAF) e incluem "predominantemente" ativos de indústria ligeira e logística, com uma área total de 75.232 metros quadrados (m2).

Esta aquisição soma-se à compra, em março, de 16 ativos por 55,7 milhões de euros e elevam o valor gerido pelo fundo para cerca de 91 milhões de euros, com uma área total de aproximadamente 176 mil metros quadrados.

Os imóveis agora adquiridos situam-se nas regiões de Lisboa, Porto e Évora e contam com uma taxa de ocupação de 90%, com 13 locatários, que incluem a Schnelleke, DSV e Continental.

"Estas aquisições completam o período de investimento do fundo e fornecem um retorno forte e diversificado", afirma, citado pelo site, Leonardo Peres, diretor-geral para Portugal na M7.

"Num mercado com constrangimento de oferta, este portefólio é uma oportunidade interessante para a criação de valor e rendimento", acrescenta.