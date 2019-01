Fundo Siris quer comprar a Travelport. Concorrência já foi notificada

O Siris Cayman Fund IV enviou uma notificação prévia à Autoridade da Concorrência no passado dia 10 de janeiro, explanando a intenção de "aquisição do controlo exclusivo" sobre a Travelport Worldwide.





A proposta de compra recai sobre a Travelport Worldwide Limited (Bermuda), ou seja, uma empresa internacional que possui atividade em 180 países, incluindo Portugal, embora possua sede em Langley, no Reino Unido.





Esta empresa dedica-se ao desenvolvimento de "uma plataforma de comércio de viagens própria business-to-business, que estabelece a ligação entre fornecedores de viagens, como companhias aéreas, cadeias de hotéis e empresas de aluguer de veículos automóveis, e compradores de viagens on-line e off-line", lê-se no aviso publicado pela Autoridade da Concorrência. Por cá, a Travelport "fornece atividades de marketing da sua plataforma".





Os compradores são o Siris Partners IV (Cayman) Main e o Siris Partners IV (Cayman) Parallel, que no conjunto recebem a designação de Siris Cayman Fund IV. Estes dois fundos fazem parte da Siris Capital Group, uma consultora de investimentos de fundos de investimento privado, com preferência por investir em empresas com projetos tecnológicos.





A Autoridade da Concorrência aguarda que terceiros interessados na operação se pronunciem, tendo como prazo os dez dias úteis que se seguiram à publicação do aviso, o dia 17 de janeiro.