Fusão mais doce do ano visa criar maior grupo mundial de chocolate

Estará para breve um gigante mundial do chocolate? O grupo familiar belga Sweet Products e a líder do chocolate em França, a Cémoi, estão em negociações exclusivas para a compra da gaulesa pela sua concorrente belga, anunciou esta terça-feira a Cémoi, citada pela revista de economia Capital.

"A Sweet Products quer comprar as atividades da Cémoi com o objetivo de criar um interveniente de relevo no setor do chocolate e da confeitaria na Europa", que representará 1,2 mil milhões de euros de volume de negócios e empregará mais de 5.000 pessoas, sublinhou a empresa francesa em comunicado.

Este projecto poderá dar origem ao "número um mundial em matéria de chocolates por marcas de distribuidor" e permitirá "criar posicionamentos de relevo nos segmentos de marcas", refere a Cémoi.

Ainda segundo a empresa francesa, esta nova entidade "beneficiaria do controlo total da cadeia de fornecimento de cacau, desde as favas até aos produtos acabados, graças às suas 24 unidades de fabrico instaladas na Europa, Estados Unidos, Inglaterra e Costa do Marfim".

O grupo Cémoi, liderado pela família Poirrier desde 1962, é o número um do chocolate em França. Conta com 3.200 colaboradores, dos quais 2.200 em França – onde concentra 9 das suas 14 unidades de produção. Vende anualmente 200.000 toneladas de chocolates e produtos de confeitaria, tendo tido um volume de negócios de 750 milhões de euros em 2020.

Já o grupo Sweet Products é uma empresa familiar belga gerida pela família Wander, onde se inclui o Groupe Baronie e o grupo Belgian Ice Cream. Explora sete fábricas de chocolate localizadas na Bélgica, Holanda, Alemanha e Suíça, bem como dois locais de produção de sorvetes na Bélgica e uma unidade de produção de caramelo no Reino Unido.

Além das marcas Jacques, Alpia, Sarotti, Alprose, Duc d'O e Ijsboerke, a produção do grupo belga é essencialmente dedicada aos produtos de marcas de distribuidor.

A operação de fusão, cujo montante não foi revelado, precisa ainda do aval das autoridades da concorrência, sublinha a Capital.