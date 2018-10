Galamba considera "grande conquista" que EDP volte a pagar contribuição

O secretário de Estado da Energia considerou hoje "uma grande conquista deste Governo" fazer com que a EDP volte a pagar a Contribuição Extraordinária sobre o Sector Energético (CESE), no âmbito do Orçamento do Estado para 2019 (OE2019).

"É uma grande conquista deste Governo ter, finalmente, conseguido aquilo que o anterior não conseguiu. Isto é, usar a CESE para o fim com que foi criada: reduzir o défice tarifário, promover a sustentabilidade do sector energético e, à semelhança [...] das receitas do carbono e das licenças de emissão, aliviar a responsabilidade dos consumidores na sustentabilidade do sector energético", afirmou João Galamba, à margem da iniciativa "Mobilidade sustentável: transição para as cidades do futuro", que decorreu no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.

Assim, no âmbito da proposta de lei do OE2019, o Governo conseguiu que "a EDP voltasse a pagar a CESE", destacou o titular da pasta da Energia, explicando que esta contribuição "vai ser usada para a sustentabilidade do sector energético, coisa que até agora não acontecia".