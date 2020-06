"O que disse era que era expectável. Sendo provavelmente as futuras minas de lítio que Portugal possa ter, no Centro e Norte do país, é expectável que os portos de escoamento desse lítio sejam a Norte, nomeadamente Leixões. Nunca ninguém disse que a refinaria era no porto de Leixões", referiu.



Em novembro de 2019, numa entrevista ao jornal Público, o secretário de Estado da Energia referiu que o Governo estava a desenvolver esforços para atrair para Portugal a primeira fábrica de hidróxido de lítio a instalar na Europa e considerou que o porto de Leixões, no distrito do Porto, seria a localização ideal, devido à proximidade das zonas de extração.



Em março, a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL) garantiu "nunca ter havido qualquer tipo de abordagem" para a instalação de uma refinaria de hidróxido de lítio no Porto de Leixões.



"Não há nenhuma manifestação de interesse em nenhuma refinaria [de lítio] nas instalações da APDL", disse o administrador Nuno Araújo.



Hoje à Lusa, João Galamba adiantou ainda que o Governo tem tido "conversas com várias empresas", mas que a instalação da refinaria dependerá da existência de minas de lítio em Portugal.



"Temos tido conversas com várias empresas, mas, obviamente que é crítico para a possibilidade de haver uma refinaria aqui em Portugal que haja minas de lítio em Portugal, porque é isso que torna Portugal atrativo em ter uma refinaria de lítio", disse.



O Governo quer criar este ano um 'cluster' do lítio e da indústria das baterias e vai lançar um concurso público para atribuição de direitos de prospeção de lítio em nove áreas do país.



Para além dos dois contratos já anunciados em Montalegre e Boticas, ambas no distrito de Vila Real, serão abrangidas as áreas de Serra d'Arga, Barro/Alvão, Seixo/Vieira, Almendra, Barca Dalva/Canhão, Argemela, Guarda, Segura e Maçoeira. A aposta faz parte da proposta de Orçamento do Estado para 2020 (OE2020).

"A localização da refinaria é onde a empresa quiser localizar a refinaria. É expectável que o porto por onde o lítio possa sair seja a Norte, portanto, ou Leixões ou Aveiro. Depois depende da localização, mas faz sentido ser a Norte, porque as minas são todas a Norte e no Centro do país", afirmou João Galamba.Em declarações à Lusa, a propósito do debate "O papel dos municípios na descarbonização", em que participa hoje no âmbito da 15.ª Semana Europeia da Energia Sustentável, o secretário de Estado da Energia negou ter afirmado que a instalação desta unidade industrial seria no Porto de Leixões, em Matosinhos.