Galp anuncia início de produção em bloco angolano

A Galp anunciou esta sexta-feira o início de produção do projecto Kaombo, no Bloco 32, em Angola. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa liderada por Carlos Gomes da Silva assinala que a segunda unidade flutuante de armazenamento e transferência (FPSO) deverá iniciar as operações no próximo ano.



A Galp detém uma posição de 5% no consórcio para o desenvolvimento do Bloco 32, enquanto a Total, que opera o bloco, detém 30%, a Sonangol P&P possui uma participação também de 30%. A Sonangol Sinopec International 32 Limited (20%) e Esso Exploration & Production Angola (Overseas) Limited (15%), são os restantes parceiros.

A Galp detalha que a primeira de duas FPSO a instalar começou a operar na área de Kaombo Norte.

O plano de desenvolvimento de Kaombo prevê "a instalação de duas unidades FPSO, cada com uma produção estimada de 115 mil barris de petróleo por dia. A segunda unidade, a ser alocada à área de Kaombo Sul, deverá iniciar operações durante 2019", refere a empresa.

"As unidades serão conectadas a 59 poços submersos com vista ao desenvolvimento dos recursos localizados em seis descobertas efectuadas na parte central e sul do Bloco 32 (Gengibre, Gindungo, Caril, Canela, Mostarda e Louro)" e "a estimativa de volumes totais a serem recuperados dos campos é de cerca de 650 milhões de barris de petróleo", conclui.