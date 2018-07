Galp aumenta produção de petróleo em 20% com impulso do Brasil

No período em análise, a cotação média do Brent cresceu 50% face ao trimestre homólogo para 74,4 dólares.





Se a área de exploração e produção foi de crescimento para a petrolífera portuguesa, o mesmo não aconteceu na actividade de refinação e distribuição, na comparação com o segundo trimestre do ano passado. Entre Abril e Junho, as matérias-primas processadas caíram 5% enquanto as vendas de produtos refinados ficaram inalteradas. Contudo, a margem de refinação aumentou 6% em termos homólogos e 83% em termos trimestrais. Na comparação com os três meses anteriores, tanto as matérias-primas processadas como as vendas de produtos refinados cresceram 14%.





Relativamente ao ramo de gás natural e energia, todos os indicadores melhoraram em relação ao segundo trimestre de 2017.

As vendas totais de gás natural ou gás natural liquefeito cresceram 10% enquanto as vendas a clientes directos subiram 8%. Já as vendas no mercado internacional ("trading") aumentaram 12%.

Os dados divulgados esta segunda-feira estão sujeitos a alterações, podendo diferir dos resultados trimestrais que serão apresentados no próximo dia 30 de Julho, antes da abertura do mercado.