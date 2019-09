Galp é a empresa mais sustentável do setor na Europa

A petrolífera portuguesa encabeça a lista de empresas de “Oil & Gas” mais sustentáveis da Europa e surge em terceiro lugar em contexto mundial, no índice de sustentabilidade do Dow Jones de 2019.

Este é a oitava vez consecutiva em que a Galp está presente no Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), mas este ano atingiu a sua melhor pontuação e lidera no segmento Ambiente.





A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva classificou-se em primeiro lugar na secção "Oil & Gas Upstream & Integrated", que incorpora as rivais europeias do mesmo setor. A nível mundial a empresa portuguesa surge em terceiro lugar, entre as 52 empresas avaliadas.



"Este reconhecimento reflete o compromisso da Empresa em criar valor partilhado para todos os seus 'stakeholders', implementando as melhores práticas nas dimensões ambiental, social e de governo corporativo", disse o CEO Carlos Gomes da Silva, em comunicado.