Galp garante que pagamento alternativo de prémios "é transparente" e legal

A Galp garantiu hoje que o pagamento alternativo de prémios é "transparente" e está conforme a lei, depois do Bloco de Esquerda (BE) ter questionado o Governo sobre o plano de benefícios proposto aos trabalhadores da empresa.

O BE questionou o Governo sobre o plano de benefícios da Galp aos trabalhadores, que facturem compras e serviços com o número fiscal da empresa, considerando que tal pode "consubstanciar evasão, punível por lei".





Cinco deputados do BE garantem que o plano "substitui prestações com caráter retributivo atribuídas aos trabalhadores e, por outro, reduz a carga fiscal e contributiva da Galp por via de uma estratégia de planeamento fiscal agressivo que poderá consubstanciar evasão, punível por lei".