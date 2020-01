O disparo no preço da matéria-prima está a espelhar-se em todo o setor de petrolíferas na Europa, que sobe 1,97%. A liderar o pódio está a portuguesa Galp, seguida pela SBM (+2,5%), sedeada nos Países Baixos, e pela britânica BP (+2,04%).



A Esperaza, que controla 45% da Amorim Energia, é detida em 60% pela Sonangol e 40% por Isabel dos Santos. A Amorim Energia é dona de 33,34% da Galp Energia. O disparo no preço da matéria-prima está a espelhar-se em todo o setor de petrolíferas na Europa, que sobe 1,97%. A liderar o pódio está a portuguesa Galp, seguida pela SBM (+2,5%), sedeada nos Países Baixos, e pela britânica BP (+2,04%).A motivar a subida do "ouro negro" está o agudizar de tensões entre os Estados Unidos e o Irão, depois da morte do general Qassem Soleimani, comandante da força de elite iraniana Al-Quds, que foi assassinado num ataque aéreo contra o aeroporto internacional de Bagdad, um ataque encomendado pelo Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.Para além deste fator, as ações da Galp estão a ser apoiadas pela especulação em torno das potenciais implicações do arresto das empresas da angolana Isabel dos Santos, como da Esperaza, através da qual a empresária mantém uma participação na Galp.Os investidores estão na expectativa, à espera que alguns dos ativos arrestados a Isabel dos Santos possam ser vendidos ou alvo de reestruturação.A Esperaza, que controla 45% da Amorim Energia, é detida em 60% pela Sonangol e 40% por Isabel dos Santos. A Amorim Energia é dona de 33,34% da Galp Energia.

A petrolífera Galp subiu um máximo de 2,67% para os 15,38 euros por ação, na sessão desta sexta-feira, dia 3 de janeiro, e tocou em máximos desde outubro de 2018.A empresa de Carlos Gomes da Silva, que lidera os ganhos dentro do setor "oil & gas" na Europa, está a beneficiar com a subida do preço do petróleo, num dia em que o Brent já valorizou 4,91% para os 69,50 dólares por barril. O norte-americano WTI chegou a subir 4,76% para os 64,09 dólares por barril.