A Galp Energia vai pagar 30 cêntimos por acção aos accionistas em forma de dividendos, relativos aos lucros de 2017. O pagamento vai ser feito a partir de 30 de Maio, revelou a petrolífera num comunicado emitido para a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).Assim, as acções da Galp descontam o dividendo no dia 28 de Maio, pelo que quem quiser receber dividendos da petrolífera terá de garantir acções até ao dia 25 do mesmo mês.A este dividendo, junta-se os 25 cêntimos já distribuídos em Setembro, pelo que o total da remuneração accionista, referente ao exercício de 2017, ascende a 55 cêntimos.No total, a petrolífera vai pagar 456 milhões de euros em dividendos, o que corresponde a quase 76% do total dos lucros conseguidos no ano passado. A Galp Energia fechou o ano de 2017 com lucros de 602 milhões de euros , o que representa uma subida de 25% face ao resultado líquido de 483 milhões de euros registado no ano anterior.