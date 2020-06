A acontecer, esta emissão marca o regresso da Galp ao mercado, depois de em 2017 a empresa ter anunciado uma emissão no mesmo montante e prazo (500 milhões, a cinco anos). Na altura, a cotada teve uma procura pelo menos três vezes superiores à oferta, com as ofertas a atingirem 1.650 milhões de euros.Agora, as notas de dívida serão emitidas sobre o programa Galp Energia EMTN e listada na Euronext de Dublin, estando a emissão sujeita às condições dos mercado.Hoje, as ações da Galp estão a renovar máximos de 6 de março, com uma subida de 0,83% para os 12,085 euros por ação.