Galp prepara venda das distribuidoras de gás em negócio de 1,5 mil milhões

A Galp Energia vai arrancar com o seu plano de rotação de ativos. Segundo a Bloomberg, a petrolífera liderada por Carlos Gomes da Silva está já a trabalhar, com o Bank of America, no processo de venda da unidade de infraestruturas reguladas de distribuição de gás, num negócio que pode avaliar esta empresa em 1,5 mil milhões de euros.

Este desinvestimento, que está a ser noticiado pela Bloomberg, estará inserido no plano de rotação de ativos da petrolífera portuguesa, que está a apostar forte nas energias renováveis.





Segundo a agência de notícias, a Galp e o banco de investimento responsável por esta operação pretendem em breve enviar aos potenciais interessados a informação sobre os ativos a alienar. O objetivo passa por receber propostas nas próximas semanas, diz a Bloomberg.

A empresa em causa é a Galp Gás Natural Distribuição (GGND), que é controlada pela empresa portuguesa e tem os japoneses da Marubeni como acionistas (22,5%). Esta companhia entrou na GGND em 2016, num negócio que avaliou a distribuidora de gás natural em 1,3 mil milhões de euros. A GGND integra a divisão de infraestruturas reguladas de distribuição, que pertence à unidade Gas & Power (uma das quatro em que a Galp está organizada).