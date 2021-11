Galp quer apoios do Estado para descarbonizar a refinaria de Sines

A Galp Energia quer que o Estado apoie a descarbonização da refinaria de Sines, avança esta sexta-feira o Jornal Económico . O semanário indica que o CEO da Galp, Andy Brown, considera que a descarbonização vai implicar novos investimentos no hidrogénio e outras energias limpas e que deve ser o Estado a apoiar essa transição."A transição energética vai exigir que todos trabalhem em conjunto. Vamos precisar de muita inovação e de novas ideias. Sines vai precisar de uma rápida transformação. (...) Tudo isso tem de ser feito em parceria com o Estado", referiu o CEO da Galp, à margem da Web Summit, onde anunciou o fim da prospeção de petróleo e gás Para Andy Brown, "o Governo tem de criar um futuro para Sines, para evitar uma situação como a de Matosinhos", na qual a Galp "perdeu 800 milhões de euros durante 15 anos". "Não era viável. E temos de nos assegurar que Sines continua viável, por Portugal e pelos postos de trabalho", defendeu.Ainda na Web Summit, o Jornal Económico diz que Andy Brown admitiu que a empresa podia "ter feito as coisas de forma diferente" na forma como lidou com as pessoas, mas frisou que o encerramento da unidade que empregava cerca de 1.600 trabalhadores era "inevitável" devido às perdas acumuladas.