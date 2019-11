Galp reforça compras de energia renovável em Espanha

A Galp Energia reforçou o seu portefólio comercial de energia renovável através de um novo contrato de aquisição de energia de longo prazo (PPA na sigam em inglês) com a Genergy Renovables.





Este acordo contempla projetos de geração de energia solar de 200 megawatts (MW) em Espanha, que estão atualmente em desenvolvimento, "cobrindo um montante total de 300 a 360 GWh por ano, durante um período de 12 anos", informou a empresa liderada Carlos Gomes da Silva em comunicado enviado esta segunda-feira à CMVVM.





O objetivo é ir alocando esta potência progressivamente às suas atividades comerciais a partir de agosto de 2021.





Este é o segundo PPA assinado pela empresa este ano, elevando para mais de 650 GWh por ano de energia renovável adquirida pela petrolífera até ao momento. Quando operacionais, espera-se que os projetos gerem energia suficiente para abastecer mais de 200 mil casas, evitando emissões de CO2 equivalentes a 430 mil toneladas por ano.





"Mais de metade da eletricidade comercializada pela Galp em 2018 foi de origem renovável, da qual 293 GWh de produção própria", acrescenta a empresa sem detalhar, porém, o valor do investimento do contrato em causa.





No mês passado a Galp anunciou que tinha fechado um acordo com a espanhola X-Elio que vai permitir abastecer 140 mil casas por ano a partir de junho de 2020 com energia renovável proveniente de parques eólicos espanhóis.





O novo acordo "enquadra-se na estratégia da Galp de assegurar um fornecimento equilibrado e competitivo de longo prazo para as suas atividades de comercialização de energia, disponibilizando aos seus clientes o acesso a soluções energéticas eficientes e ambientalmente sustentáveis", sublinha a empresa no mesmo comunicado.