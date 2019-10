Galp quer aumentar dividendo em 10% ao ano

No mesmo dia em que anunciou uma descida de 33% dos lucros nos primeiros nove meses do ano, a Galp Energia anunciou que espera aumentar o dividendo a ser pago aos acionistas em 10% ao ano nos próximos três anos.

"Este aumento reitera a confiança da Galp no seu plano financeiro e o seu compromisso em balancear investimentos de elevada qualidade, focados na criação de valor no longo prazo, com o crescimento da distribuição acionista", avança a Galp.





Numa nota de análise, citada pela Bloomberg, o analista do Mediobanca Alessandro Pozzi, avança que este aumento estimado deve ser visto como uma "novidade positiva", enquanto Biraj Borkhataria, analista do RBC, diz que a subida de 10% fica acima do esperado pelo mercado, que antecipava um reforço médio de apenas 6%.