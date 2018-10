Gasóleo deverá registar a maior descida desde Fevereiro

Os preços dos combustíveis vão descer na próxima semana, a reflectir a evolução dos preços das matérias-primas e cambial no mercado internacional. O gasóleo terá uma descida muito mais acentuada do que a gasolina.

O litro do gasóleo deverá descer até dois cêntimos, a partir de segunda-feira, 22 de Outubro, o que deverá colocar o preço médio deste combustível em torno dos 1,415 euros, segundo os valores actualmente praticados e que constam no site da Direcção-Geral de Energia e Geologia.

A confirmar-se esta descida, o gasóleo sentirá assim a maior redução desde Fevereiro, depois de nos últimos tempos ter registado subidas quase todas as semanas, num período marcado por novos recordes de 2014 dos preços do petróleo – que acabam por ditar subidas também nos derivados.

Já o preço da gasolina sem chumbo de 95 octanas simples, deverá descer 1,5 cêntimos para cerca de 1,583 euros.





Esta semana, os preços do petróleo e dos derivados – gasóleo e gasolina, registaram descidas, a reflectir essencialmente o aumento das reservas dos EUA e também os receios de que se verifique um abrandamento ou quebra no seu consumo. O euro, que se fortaleceu contra o dólar (ainda que de forma ligeira) acaba por também ajudar nesta evolução.

A evolução dos preços do gasóleo é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo) e do euro. Fonte do sector confirmou a evolução deste combustível e revelou qual seria a oscilação do preço da gasolina. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.