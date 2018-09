Gasóleo profissional alargado para 35 mil litros ao ano

O Governo pôs em prática uma das medidas acordadas com a associação dos transportes: aumentar o limite máximo dos abastecimentos por viatura, em cada ano, elegível ao abrigo do regime do gasóleo profissional.

Segundo a Portaria n.º 269/2018, publicado esta quarta-feira, 26 de Setembro, em Diário da República, o regime do reembolso parcial de impostos sobre combustíveis para empresas de transportes de mercadorias passa a ser aplicável "até ao limite máximo de 35.000 litros por viatura abrangida […] e por ano civil".