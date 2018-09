Gasóleo sobe dois cêntimos para máximos de três anos

A subida do petróleo está a ter implicações na evolução dos derivados, com o gasóleo e a gasolina a registarem subidas significativas nos mercados internacionais. E esta evolução será sentida pelos consumidores, quando na próxima semana forem abastecer o depósito do seu veículo.

O preço do gasóleo e da gasolina vão assim subir a partir de segunda-feira, 1 de Outubro. Com o gasóleo a registar o maior aumento. De acordo com a evolução da matéria-prima e do euro, o litro do gasóleo simples deverá aumentar dois cêntimos, colocando o preço médio deste combustível nos 1,404 euros, segundo os valores praticados esta semana e que constam no site da Direcção Geral de Energia Geologia (DGEG).

O preço do litro do gasóleo sobe assim para o valor mais elevado desde Setembro de 2015.



Já o preço da gasolina sem chumbo 95 octanas simples deverá aumentar um cêntimo para 1,597 euros.

A evolução dos preços do gasóleo é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo) e do euro. Fonte do sector confirmou a evolução deste combustível e revelou qual seria a oscilação do preço da gasolina. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.