Gasóleo sobe e gasolina desce na próxima semana

Os preços dos combustíveis deverão registar desempenhos opostos na próxima semana, com o gasóleo a registar um aumento no preço e a gasolina uma descida, depois de os derivados do petróleo, ou seja a gasolina e o gasóleo, terem evoluído em sentidos diferentes nas bolsas.

Assim, o preço do gasóleo simples deverá subir 0,5 cêntimos por litro, o que colocará o preço deste combustível nos 1,340 euros, de acordo com o preço médio praticado esta semana nos postos de abastecimento nacionais.

Já o preço da gasolina deverá descer 0,5 cêntimos para um preço médio de 1,477 euros - o valor mais baixo desde a semana de 18 de março - segundo adiantou ao Negócios fonte do setor.



A próxima semana será marcada por uma nova greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas. Contudo, desta vez, trata-se de uma greve ao trabalho prestado aos fins de semana e feriados e às horas extraordinárias nos dias úteis. A greve tem início este sábado, dia 7 de setembro, e o seu fim está previsto para 22 de setembro.