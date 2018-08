Gasóleo vai registar o maior aumento em três meses

A semana que está a terminar foi de subidas expressivas dos derivados do petróleo nos mercados internacionais. O euro ainda travou estes aumentos mas não os consegue evitar. E o gasóleo sente mesmo o maior aumento desde Maio.

Assim, os preços dos combustíveis vão voltar a subir a partir de segunda-feira, 3 de Setembro. De acordo com a evolução das matérias-primas, o custo da gasolina deverá aumentar 0,5 cêntimos. Já no caso do gasóleo o aumento será mais expressivo: 1,5 cêntimos. A confirmar-se esta evolução, este combustível sentirá o maior aumento semanal desde a última semana de Maio.

O preço do litro do gasóleo simples deverá assim aumentar para 1,379 euros, tendo em conta os preços médios actualmente praticados em Portugal, segundo os dados da Direcção Geral de Energia.

Já o custo da gasolina simples sem chumbo de 95 octanas deverá subir para 1,6 euros por cada litro, o que corresponde ao valor mais elevado desde o final de Maio.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector confirmou que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.