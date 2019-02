Gasóleo vai subir pela oitava semana. Gasolina também aumenta

Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar na próxima semana, a refletir a subida das matérias-primas nos mercados internacionais. O euro quase não variou frente ao dólar, o que acabou por não ter impacto na evolução dos preços nas bombas de combustíveis.

Os aumentos deverão rondar os dois cêntimos por litro, em ambos os casos, de acordo com os cálculos do Negócios. Fonte do setor admite que o aumento na gasolina possa ascender a 2,5 cêntimos.

Assim, se a gasolina simples sem chumbo de 95 octanas subir dois cêntimos, o preço aumentará para 1,446 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde a primeira semana de dezembro. Esta será a terceira semana consecutiva de aumentos nos preços deste combustível, algo que já não acontece desde julho do ano passado.

No caso do gasóleo simples o aumento também rondará os dois cêntimos, o colocará o preço deste combustível nos 1,381 euros, tendo em conta o valor médio praticado atualmente em Portugal. Se se confirmar, este será o valor mais elevado desde o final de novembro. E esta será a oitava semana consecutiva de subida do preço do gasóleo, o que já não acontecia desde maio de 2018.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).