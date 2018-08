Gasóleo volta a aumentar. Gasolina desce na próxima semana

A queda do euro vai ditar uma subida dos preços do gasóleo nas bombas de abastecimento em Portugal. E trava a descida do custo da gasolina.

Os preços dos combustíveis vão ter evoluções distintas na próxima semana. O gasóleo deverá voltar a aumentar pela terceira semana consecutiva, o maior ciclo de subidas desde Maio. Já o preço da gasolina deverá descer.

Assim, o litro do gasóleo simples deverá aumentar em 0,5 cêntimos, enquanto na gasolina simples de 95 octanas deverá observar-se uma descida de 0,5 cêntimos. Fonte do sector admite que a gasolina possa registar uma descida mais acentuada, de 1,5 cêntimos.

A justificar estas evoluções estiveram as matérias-primas. O gasóleo registou um aumento de cerca de 0,5% no mercado internacional, enquanto a gasolina desceu quase 1,5%. Mas a evolução dos combustíveis não é só ditada pelas matérias-primas. O mercado cambial tem um peso determinante, uma vez que os derivados do petróleo negoceiam em dólares. E a evolução do euro não foi positiva.

Numa semana em que o euro atingiu mínimos de Julho de 2017, acabou por travar a descida da gasolina e acentuar a subida do gasóleo para os consumidores.

O preço do gasóleo deverá aumentar para 1,365 euros e o da gasolina deverá descer para 1,592 euros, tendo em consideração os preços médios praticados em Portugal, cujos dados constam no site da Direcção Geral de Energia.



A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector revelou que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.