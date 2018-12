Gasolina com a maior descida mensal em 10 anos

Atestar o depósito do automóvel vai ficar mais barato na próxima semana. A descida pode ascender a três cêntimos por litro, o que elevará a queda da gasolina para mais de 10 cêntimos no espaço de um mês.

Os preços dos combustíveis vão voltar a descer a partir desta segunda-feira, 3 de Dezembro. As descidas podem ascender a três cêntimos por litro, o que, a confirmar-se, ditará a maior descida mensal da gasolina de 95 octanas desde 2008, à semelhança do que aconteceu com o preço do petróleo nos mercados internacionais.

O preço da gasolina simples de 95 octanas poderá diminuir três cêntimos para 1,451 euros, tendo em conta o preço médio praticado esta semana em Portugal (1,481 euros) e que consta no site da Direcção Geral de Energia e Geologia.

Se assim for, no acumulado, o preço da gasolina desce 10,2 cêntimos este mês, o que corresponde à maior queda mensal desde Dezembro de 2008, o que representa um alívio significativo dos preços.



Tendo em consideração a média dos preços praticados em Outubro e a média actual, abastecer o depósito de um veículo com 50 litros vai custar menos cerca de 4 euros.

As últimas semanas foram determinantes para este desfecho, já que em Setembro o custo dos combustíveis atingiu máximos de 2013, tendo-se mantido próximo daqueles níveis até meados de Outubro, quando os preços começaram a descer. E, apesar de o preço da gasolina estar em mínimos de Março, a verdade é que actualmente o custo deste combustível está abaixo do preço praticado no final de 2017 (1,485 euros).

A justificar este desempenho está, essencialmente, a evolução das cotações das matérias-primas, que têm registado fortes quedas devido à incerteza em torno dos cortes na produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), e à subida dos inventários de crude dos Estados Unidos, que cresceram em 3,58 milhões de barris na semana passada, a décima consecutiva de aumentos.