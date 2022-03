Gasolina nos EUA atinge preço mais alto desde 2008

O preço da gasolina nos Estados Unidos da América (EUA) atingiu este domingo o valor mais alto desde 2008, com um preço médio de 1,057 dólares por litro (cerca 0,97 euros por litro), segundo órgãos locais, citados pela EFE.Segundo a Associação Automóvel Americana (AAA) o preço médio da gasolina é de 4,009 dólares por galão (3,79 litros), com o preço a alcançar os 5,288 dólares por galão na Califórnia e os 3,831 dólares por galão no Utah.A estação de televisão CNBC destacou que se trata do preço mais alto daquele combustível, nos Estados Unidos, desde julho de 2008.Os preços dos combustíveis dispararam esta semana, tanto nos EUA como na Europa, para os níveis mais altos da última década, devido aos receios de uma redução na oferta, provocada pela invasão russa da Ucrânia.A Rússia é o maior exportador mundial de petróleo bruto e derivados e a sua economia está agora sujeita a duras sanções dos EUA, Europa e seus aliados, embora não abranjam o setor da energia.Especialistas também expressaram preocupação com as consequências que o aumento dos preços da energia pode ter na taxa de inflação, que atualmente está em 7,5%, nos EUA, um nível não registado há décadas.