Gasolina sobe para máximos de 2015

Abastecer o depósito de um veículo vai voltar a ficar mais caro a partir de segunda-feira. A contribuir para este aumento de preços dos combustíveis esteve a subida dos preços das matérias-primas, que foi acentuado pela evolução cambial. O euro enfraqueceu contra o dólar, aumentando assim a factura dos europeus com os combustíveis, isto porque as matérias-primas negoceiam no mercado internacional em dólares.

Os preços dos combustíveis deverão aumentar entre 1,5 e 2 cêntimos por litro.

O preço do litro da gasolina simples 95 octanas deverá aumentar em 1,5 cêntimos, de acordo com os cálculos do Negócios, o que coloca o preço médio nos 1,536 euros, segundo os preços médios praticados em Portugal e que constam no site da DGE. Os preços deste combustível vão atingir assim o valor mais elevado desde Julho de 2015. Fonte do sector admite que a subida possa ser de 2 cêntimos por litro.

Também o preço do litro do gasóleo simples deverá aumentar em 2 cêntimos a partir de segunda-feira. O que significa que, tendo em conta os preços médios praticados esta semana em Portugal, o custo deste combustível passará a ser de 1,328 euros, o valor mais elevado desde a semana de 15 de Janeiro.



A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector revelou que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.