Gasolina sobe pela sexta semana consecutiva. Gasóleo desce

João Miguel Rodrigues

A próxima semana será de aumento do preço da gasolina e de descida do valor do gasóleo, depois de as matérias-primas terem tido desempenhos opostos no mercado internacional. O euro pouco variou contra o dólar, pelo que o impacto é praticamente nulo.

Assim, o preço da gasolina simples de 95 octanas deverá aumentar 1,5 cêntimos por litro, de acordo com fonte do setor, o que colocará o valor deste combustível no nível mais elevado desde a semana de 26 de novembro. Esta será a sexta semana consecutiva de subida deste combustível, de acordo com os dados da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Se se confirmar este aumento do preço, o custo da gasolina deverá ascender a 1,473 euros por litro.

Já no caso do gasóleo, o preço deverá descer 0,5 cêntimos, o que reduz para 1,389 euros o preço médio praticado em Portugal. Este combustível deverá assim sentir a primeira descida do preço em 12 semanas.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.



Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).