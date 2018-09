Gasolina volta a descer na próxima semana

Reuters

O preço da gasolina simples 95 octanas vai diminuir na próxima segunda-feira, depois desta semana a matéria-prima ter registado descidas. Já no caso do gasóleo simples, o preço não deverá oscilar.

A evolução dos preços da gasolina no mercado internacional vai ditar uma descida dos preços nos postos de abastecimento em Portugal. Segundo fonte do mercado, a redução dos preços deverá variar entre 0,5 e 1 cêntimos. Se tivermos em consideração uma descida de 0,5 cêntimos, o preço deste combustível descerá para 1,554 euros, de acordo com os preços médios praticados esta semana em Portugal.

Já no caso do gasóleo simples, os preços deverão manter-se nos 1,383 euros, uma vez que a matéria-prima, neste caso, estabilizou face à semana passada. E, esta semana, o euro não conseguiu ajudar, uma vez que o valor médio desta semana é semelhante ao da semana passada.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector confirmou que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.