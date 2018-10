General Electric troca CEO.  Acções disparam mais de 15%

John Flannery foi dispensado das funções de CEO na General Electric (GE), cargo que detinha há pouco mais de um ano. Para o seu lugar vem Larry Culp, gestor de provas dadas em Wall Street. Após o anúncio, as acções já deram um salto de mais de 15%.





Flannery abandona a actual posição numa altura em que se prevê que a GE falhe os objectivos de lucro traçados para 2018. A travar o desempenho da empresa tem estado também o declínio do mercado de turbinas a gás e os encargos de 23 mil milhões de dólares com a unidade de energia. Desde 2000, o pico da capitalização bolsista da GE, a empresa já perdeu 500 milhões de dólares em valor de mercado, uma trajectória descendente que se tem agravado nos últimos dois anos, motivada por uma quebra na procura e também por investigações do regulador nos Estados Unidos, a Securities and Exchange Commission (SEC).