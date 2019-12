General Motors e LG vão investir 2,1 mil milhões em baterias para carros elétricos

A General Motors (GM) e a sul-coreana LG Chem planeiam criar uma "joint-venture" para produzir baterias para veículos elétricos e investir 2,3 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros) até 2023, anunciaram as empresas esta quinta-feira.

A "joint-venture", que será detida em partes iguais, irá construir uma fábrica no estado norte-americano do Ohio e estima empregar até 1.100 trabalhadores. A unidade irá fornecer as baterias exclusivamente para a nova geração de veículos elétricos da GM, admitindo, contudo, vir a fornecer outros fabricantes automóveis.

A construção da nova fábrica deverá arrancar em meados do próximo ano, indicou a General Motors.

A CEO e presidente da GM, Mary Barra (na foto), referiu que a nova fábrica é "outro importante e significativo passo na direção de um futuro totalmente elétrico". A GM prevê lançar pelo menos 20 novos modelos de veículos 100% elétricos até 2023.

"As novas instalações vão ajudar a dar escala à produção e aumentar drasticamente a rentabilidade e também os custos dos veículos elétricos", referiu a responsável num encontro com a imprensa em Detroit.

A capacidade da fábrica deverá superar os 30 gigawatts-hora (GWh) e "com flexibilidade para expansão da capacidade".

A LG Chem revelou ainda que irá realizar uma emissão de obrigações no montante de 916 milhões de dólares para financiar a "joint-venture".