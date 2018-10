Gestamp aumenta lucros em 7% até Setembro

A Gestamp, multinacional espanhola de componentes automóveis, registou 163,3 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano. A empresa possui três fábricas em Portugal.

A Gestamp, multinacional espanhola de componentes automóveis, registou 163,3 milhões de euros de lucro nos primeiros nove meses do ano, revelou esta segunda-feira a empresa, que possui três fábricas em Portugal.



Os resultados líquidos cresceram 7% face a igual período de 2017, indicou a empresa, que em Portugal conta com unidades em Vila Nova da Cerveira, Aveiro e Vendas Novas.

A facturação aumentou em 2,5%, cifrando-se em 6.155,4 milhões de euros. Expurgando o efeito cambial, as vendas da empresa subiram 8,9%.

Os resultados operacionais brutos (EBITDA) atingiram os 681 milhões de euros, o que traduz uma melhoria de 8,6%, que seria de 16,8% a câmbios constantes.

O grupo Gestamp está presente em 21 países, contando com mais de 41 mil empregados.