Gestão de imóveis do Novo Banco passa para empresa da Lone Star

O Novo Banco passou os cerca de nove mil imóveis que tinha sob gestão para as mãos da Hudson Advisers, uma empresa do universo Lone Star que tem sede em Dallas, Estados Unidos, avança o Público na edição desta sexta-feira.





De acordo com a publicação, o contrato de gestão prevê que o património se mantenha registado no balanço do Novo Banco, mas passe a ser gerido e rentabilizado pelo veículo texano com vista à sua venda.