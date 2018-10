Gestor aceita bitcoins por mansão de 15,9 milhões em Nova Iorque

Em 2013, Roy Niederhoffer, presidente da R.G. Niederhoffer Capital Management, que tem sede em Nova Iorque, precisava de um sítio para morar. Ele tinha começado um longo projecto de construção para reformar uma casa em Manhattan, mas, durante esse período, ele e a sua jovem família moravam numa casa alugada, uma situação que, segundo ele, duraria pouco.

"Eu sabia que precisava de um lugar para morar imediatamente", afirmou. Assim, quando soube que as três unidades de uma mansão na Riverside Drive estavam à venda simultaneamente, aproveitou. "Passei décadas a admirar esta casa, considero que ela é uma das melhores casas de Nova Iorque. Descobrir que estava à venda foi muito empolgante, e o preço tinha baixado muito." Juntas, as três unidades do número 40 da Riverside Drive custaram a Niederhoffer cerca de 12,9 milhões de dólares, segundo a StreetEasy.

Cinco anos depois, o seu projecto original de reforma finalmente foi concluído e Niederhoffer, relutantemente, colocou a mansão de 995 metros quadrados e quase 10 metros de largura no mercado com Cathy Taub, da Sotheby’s International Realty, e com Dexter Guerrieri e Nicole Kats, da Vandenberg, que pertence à Douglas Elliman Real Estate. A casa está à venda por 15,9 milhões de dólares. Niederhoffer aceitará dinheiro ou o equivalente em bitcoin.

"Eu acredito muito na bitcoin", afirmou. "Eu realmente estou muito optimista e quero ter mais bitcoins."

Se alguém comprasse o imóvel e pagasse nesta criptomoeda, Niederhoffer diz que simplesmente cobriria a sua parte dos custos da transacção em dólares. "Quaisquer que sejam as obrigações e taxas dos corretores, eu pagaria em dinheiro e ficaria com os bitcoins", afirmou.

Esta é uma guinada bastante contemporânea para uma casa rica em história.

Diversos proprietários

Clarence True era um arquitecto do século XIX para os novos ricos da cidade que trabalhava também como construtor, na tentativa de conseguir juntar uma fortuna semelhante à dos seus clientes. Num desses empreendimentos, True construiu um conjunto de casas na Riverside Drive que, na altura, era "visto como a futura costa do ouro do Upper West Side", segundo um artigo "Streetscapes" no New York Times.

O número 40 da Riverside Drive, que fazia parte deste empreendimento, foi concluído por volta de 1897, com cinco andares, um elevador e cinco casas-de-banho originais, de acordo com um artigo de Tom Miller, historiador de Nova Iorque.

O imóvel fica no lado nordeste da Riverside Drive e tem vista para o Riverside Park, o rio Hudson e Nova Jersey. O imóvel foi originalmente comprado, escreve Miller, por 125.000 dólares por Henry C. Miner, um congressista e empreendedor obstinado que possuía uma rede de teatros, uma farmácia e tinha interesses em empresas de comboios.

Depois de passar por uma série de proprietários igualmente notáveis e ricos, o imóvel foi transformado num jardim-de-infância no final dos anos 1930 e depois foi segmentado em várias residências. Na altura em que Niederhoffer conseguiu as escrituras de todas para as unidades para as recombinar numa única casa, algumas partes tinham perdido detalhes, enquanto alguns dos principais espaços do edifício permaneciam totalmente intactos.



