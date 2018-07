Gestora do MARL une-se a congéneres espanhola e latino-americana

A Sociedade Instaladora Abastecedores Mercados (SIMAB), que gere o Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL) assinou quinta-feira um acordo com a homóloga espanhola Mercasa e com a Federação Latino-Americana de Mercados Abastecedores (FLAMA) para a criação de uma "task force" para partilha de informação, colaboração e promoção do comércio entre os países.

O acordo, assinado em Nayarit, no México, prevê a constituição de "uma plataforma institucional que vai promover entre si o intercâmbio de informação, de experiências e das melhores práticas na gestão de mercados, ao mesmo tempo que vai fomentar o intercâmbio tecnológico e comercial para criação de novas oportunidades de negócio", refere a SIMAB em comunicado.



O documento estabelece ainda que a SIMAB e a Mercasa assumam o estatuto de membros-observadores da Federação Latino-Americana de Mercados Abastecedores.



Para o CEO da SIMAB, Rui Paulo Figueiredo, o protocolo em referência "é, obviamente, mais um importante momento para as relações internacionais do Grupo SIMAB, que se afirma como importante parceiro para a discussão e definição do presente e do futuro dos mercados abastecedores no contexto global; mas é também a assunção de responsabilidades na concertação de interesses entre os principais ‘players’ do sector, muito particularmente junto dos homólogos da América Latina".





As três entidades comprometem-se a tentar influenciar políticas governamentais "que garantam boas práticas comerciais, alimentos saudáveis, de qualidade e a bom preço, o desenvolvimento de programas de melhoria e eficiência logística, bem como a modernização dos canais tradicionais de distribuição" e a cooperar no desenvolvimento e crescimento do comércio internacional entre os países da América Latina, Espanha e Portugal, "em particular entre os operadores instalados nos respectivos mercados abastecedores, mas igualmente no que se refere ao comércio electrónico e à possível instalação de espaços comerciais de uns países nos mercados abastecedores de outros países".



A Sociedade Instaladora Abastecedores Mercados (SIMAB) é uma empresa de capitais públicos, que tem como único accionista a Parpública - Participações Públicas e gere a rede nacional de mercados grossistas, com unidades em Lisboa (MARL), Braga (MARB), Évora (MARÉ) e Faro (MARF).