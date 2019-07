Um dos novos quadros da empresa é o português José Tempero, que trabalhava no setor farmacêutico e será o diretor dos assuntos médicos na Europa. A este juntam-se Arne Wilkens, vice-presidente de expansão de negócio, Maike Gerlach, vice-presidente de marketing, Nadja Frenzel, vice-presidente do desenvolvimento comercial, e ainda Natalie Bucceri, diretora de portefólio mundial.Este passo é um aprofundamento da expansão na Europa cujo "hub" (pólo) se situa em Portugal . É a partir de Cantanhede que serão cultivados, processados e distribuídos os produtos da Tilray em território europeu. A investigação e desenvolvimento (I&D) também passará pelas instalações em território nacional.Em março, numa entrevista à Bloomberg, o CEO da Tilray, Brandan Kennedy, disse que "os Estados Unidos e a Europa são mercados de maior magnitude do que o Canadá" pelo que a "maioria dos investimentos no futuro serão feitos nesses dois países". No ano passado, Kennedy foi o segundo CEO mais bem pago dos EUA - com um ganho de 256 milhões de dólares, relativos, sobretudo, aos ganhos com a entrada em bolsa - apenas atrás de Elon Musk.Recorde-se que no início deste ano, o ex-ministro socialista Jaime Gama foi nomeado para ser um dos membros do conselho consultivo internacional da Tilray.Neste momento, a Tilray já exporta para países europeus onde a canábis medicinal é legal como é o caso da República Checa, da Alemanha, do Reino Unido, do Chipre e Croácia, esperando expandir-se para novos mercados europeus em breve. Fora da Europa e do Canadá, a empresa exporta ainda para a Argentina, Chile, Estados Unidos, África do Sul, Austrália e Nova Zelândia.A Tilray estreou-se em Wall Street no verão de 2018, tendo a cotada atingido um máximo em outubro do ano passado. Contudo, as ações corrigiram, registando um ganho mais reduzido face ao preço inicial da entrada em bolsa.