Glintt aumenta lucros em 18%

A Glintt, a primeira cotada portuguesa a reportar os resultados do primeiro semestre do ano, fechou os primeiros seis meses de 2019 com um lucro de 884,6 mil euros, o que corresponde a um aumento de 18,1% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com os resultados publicados esta sexta-feira, 19 de julho, no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

O volume de negócios da tecnológica portuguesa aumentou em 10,6% para 45,4 milhões de euros, segundo a mesma fonte. O comunicado revela que as receitas geradas pela prestação de serviços continuam a ser mais elevadas (33,3 milhões), mas foi nas vendas que se registou um crescimento mais pronunciado (15,5%).

A empresa explica que este desempenho positivo das receitas foi verificado quer "no mercado nacional, com um crescimento de 8% (2,5 milhões de euros), quer no mercado internacional", "nomeadamente em Espanha, com crescimento de 21% o que equivale a 1,9 milhões de euros. O volume de negócios no mercado internacional representou 26% do volume de negócios total", acrescenta o comunicado. O EBITDA da Glintt cresceu 54,6% para 5,5 milhões de euros, enquanto a margem de EBITDA se situou nos 12,1%.