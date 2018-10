Glintt perde dois administradores executivos

Os administradores Henrique Moreira e Nuno Fórneas abandonaram a Comissão Executiva da Glintt - Global Intelligent Technologies, indicou esta quinta-feira, 25 de Outubro, a empresa tecnológica em comunicado remetido à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





Num curto texto, a empresa liderada por Nuno Vasco Lopes (na foto), indica que os dois administradores comunicaram esta quinta-feira "a sua renúncia ao cargo de vogais do conselho de administração e da comissão executiva da sociedade".



A comissão executiva da Glintt passa assim a ser composta por cinco elementos: Nuno Vasco Lopes, Luís Cocco, João Paulo Cabecinha, Filipa Fixe e Dario Bastos Martins. Estes dois últimos foram cooptados em Janeiro deste ano, substituindo

Cátia Sousa Marques e José Bonifácio Lopes, que renunciaram a 16 de Janeiro.



A Glintt encerrou o primeiro semestre deste ano com 749 mil euros de lucro, uma subida homóloga de 2,1%, enquanto o volume de negócios cresceu 24,6% para os 41 milhões de euros. A empresa apresenta os resultados do terceiro trimestre a 16 de Novembro.



(Notícia actualizada às 18:32 com indicação da renúncia de administradores em Janeiro)